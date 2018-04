Nu ook VW Jetta geprijsd

Door: BV

V

olkswagen communiceert de prijzen van de Jetta. Het model komt er zoals eerder aangekondigd in de uitrustingsniveaus B2B, Comfortline en Sportline. De 102pk sterke 1.6l benzinemotor is er vanaf € 18.190. De 115pk sterke FSI met dezelfde longinhoud wisselt vanaf € 19.630 van eigenaar. De tweeliter FSI met 150 paarden moet € 20.760 opbrengen. De 200pk sterke turboversie Őde motor uit de Golf GTI- is er enkel in het hoogste uitrustingsniveau en moet € 25.490 kosten.

Dieselen kan met de 1.9 TDI vanaf € 20.050. De 136pk en 140pk sterke 2.0TDI zijn zoals steeds voor hetzelfde geld te krijgen; vanaf € 21.760. De meerprijs van de Comfortline ten opzichte van de B2B bedraagt steeds € 1.150. Een Sportline is nog eens € 2.640 duurder (niet verkrijgbaar voor 1.6 102pk).