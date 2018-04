Mitsubishi Lancer Evolution MIEV

Door: BV

n mei van dit jaar begon Mitsubishi met het testen van een elektrisch aangedreven Colt, die uitgerust was met achterwielmotoren die door lithium-ionbatterijen worden gevoed. Afgelopen weekend ging Mitsubishi nog een stap verder, en werd het unieke MIEV-concept (Mitsubishi In-wheel motor Electric Vehicle) getest in rally voor elektrisch aangedreven wagens in Japan.

Van de sportieve vierwielaangedreven Lancer Evolution IX werden de motor, brandstoftank, tranmissie, differentieel en aandrijfas verwijderd en werden de nieuw ontwikkelde wielmotoren op de vier wielen aangebracht. Elke motor levert 50kW (68pk) en 516Nm koppel. De prestaties zijn daarmee vergelijkbaar met die van de productieversie. Het merk hoopt in 2010 de eerste MIEV-wagen op de markt te brengen.