Peugeot Moovie gebouwd

l voor de derde maal organiseerde Peugeot in 2004 z’n designwedstrijd. De laureaat daarvan, de Portugese designer André Costa, kreeg z’n trofee tijdens de laatste editie van het Autosalon van Genève uit handen van Frédéric Saint-Geours (algemeen directeur van Automobiles Peugeot), maar had ook nog recht op een levensgroot uitgevoerd showexemplaar. Aan de hand van de schetsen werd door Peugeot een concept car uitgewerkt die in Frankfurt te bewonderen zal zijn.

De tweezitter stadsauto won de competitie omwille van de talrijke innovaties. Dankzij de grote wielen kan de Moovie erg zuinig met energie omspringen, en omdat de voorwielen vervangen zijn door bollen is de wendbaarheid voorbeeldig. De portieren bedekken de wielen en scharnieren op één punt voorwaarts. Het interieur baadt in het licht en wordt gekenmerkt door soepele lijnen. In de dragende stoelen uit één stuk is de veiligheidsgordel ingewerkt. Uiteindelijk meet de realisatie 2,32m in de lengte, 1,80m in de breedte en 1,54m in de hoogte. Het gewicht wordt geschat op 500kg.