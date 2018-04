Chevrolet Aveo in 2006

Door: BV

hevrolet keilt de sedan-uitvoering van de Kalos uit het gamma en presenteert de Aveo. Die vertoont optisch weinig overeenkomsten met z’n voorganger maar maakt toch gebruik van grote delen van het onderstel, de voorruit en de voorste zijruiten van de vierdeurs Kalos. Het model is een wereldproduct en zal in meer dan 120 landen verkocht worden.

Het model is ontwikkeld door GM Daewoo Auto in Korea en beleeft z’n Europees showdebuut op Chevrolet-stand in Frankfurt. In de lente van 2006 maakt hij de oversteek naar onze contreien. Het model is 4,31m lang, 1,71m breed en net geen 1,50m hoog. De wielbasis bedraagt 2,48m.

Chevrolet geeft de Aveo een uitgebreide standaarduitrusting. Het merk beweert alle exemplaren te zullen leveren met elektrisch bediende ramen en buitenspiegels, centrale deurvergrendeling, vier airbags, driepuntsgordels op alle zitplaatsen en een automatische airco.

Onder de motorkap komt een 1.2l benzine die genoegen neemt met 6,8l/100km en een 1.4l benzine die de gemengde cyclus rijdt in ruil voor 7l brandstof. Deze laatste zal optioneel verkrijgbaar zijn met een viertrapsautomaat.