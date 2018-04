Volkswagen Coupé-Cabriolet heet Eos

Door: BV

olkswagen heeft de naam bekendgemaakt van de Coupé-Cabriolet die in het C-segment de Golf Cabrio moet doen vergeten. Het model met stalen wegklapdak komt in de catalogus onder de naam Eos. Dat is afkomstig uit de Griekse mythologie, waar Eos de Godin van het ochtengloren is. Ze is ook de moeder van de wind, de avond en de ochtenster. Volkswagen koos de naam ook omdat hij kort, duidelijk en gemakkelijk uitspreekbaar is, ongeacht de taal.

De Eos is gebaseerd op de Concept C. Dat studiemodel zag het levenslicht op het Autosalon van Genève in 2004. De koets is specifiek ontworpen, en niet afgeleid van een gesloten model. De technology wordt geleend bij de Passat, maar die is zelf gebaseerd op het Golf-platform. De eerste informatie heeft het ook nog over een motorenpallet met vermogens tussen 115pk voor de instapper en 250pk voor het topmodel. Op de VW-stand in Frankfurt krijgen we de productieversie te zien.