Dit is de nieuwe Jaguar XK

inds 1996 staat de huidige Jaguar XK in de catalogus van de constructeur. Na haast 10 jaar begint zelfs het tijdloze lijnenspel van de gestrekte bolide kraaiepootjes te vertonen en is het dus tijd voor een opvolger. De volledig nieuwe XK wordt in ons land in het tweede kwartaal van 2006 gelanceerd en zal op het autosalon van Frankfurt onthuld worden. Het is, zo luidt het bij Jaguar, het eerste model van een nieuwe generatie.

De sportwagen moet krachtig en geavanceerd worden, maar etaleert ook de nieuwe designtaal van het merk, zonder het alom bejubelde lijnenspel van z’n voorganger totaal te verloochenen. Door gebruik te maken van een hoogtechnologische constructiemethode biedt de koets 31% meer stijfheid dan bij de vorige XK’s. Veelvuldig gebruik van aluminium levert een relatief laag totaalgewicht van 1595kg op, en dat is bijna 200kg minder dan z’n voornaamste concurrenten. Belangrijker voor de dynamische rijeigenschappen is dat de nieuwste generatie een verbetering in vermogen per kg laat noteren van 10%.

De XK Coupé, waarvan later dit jaar ook een cabrio-uitvoering het levenslicht zal zien, wordt aangedreven door een atmosferische 4,2l V8 motor met een vermogen van 300pk en maximaal 411Nm koppel. Die wordt gelinkt aan een zestrapsautomaat van fabrikant ZF. Die zal naast een automatische stand, ook over een manueel te bedienen sportstand beschikken. De bestuurder krijgt daartoe aan het stuur gemonteerde schakelpeddels. De transmissie luidt ook meteen het einde in van de vertrouwde J-gate schakelopstelling. Voortaan beschikt het model over een meer conventionele L-gate. De sprinttijd van 6,2 tellen is net iets minder snel dan de uittredende XKR. Dat biedt prettige vooruitzichten voor de toekomstige geblazen (d.m.v. compressor) variant. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld bij 250km/u.

Het model meet voortaan 4791mm in de lengte (+16mm), 2070mm in de breedte en 1322mm in de hoogte. Ter hoogte van de voorzetels wordt de hoofdruimte met een volle 2cm vergroot, want dat is de achilleshiel van het huidige model. Het interieur is rond de bestuurder ontwikkeld en kreeg een minimalistisch instrumentarium met twee prominente ronde tellers aan elke kant van een LCD-display. Een centraal gemonteerd aanraakscherm dient ter bediening van de airco, audio-installatie, navigatie en telefoon en heeft een diameter van 18cm. Jaguar introduceert ook meteen een aantal nieuwe snufjes, zoals het Jaguar Smart Key System, waarmee je kan starten zonder sleutel.