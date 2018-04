Edition 100 voor Fabia, Octavia en Superb

Door: BV

et is dit jaar 100 jaar geleden dat de eerste wagen de fabriek van Mlada Boleslav verliet. Ook nu nog lopen daar nog Skoda’s van de band. Om die verjaardag te vieren bedacht de constructeur een speciale uitvoering, “Edition 100”, die in een beperkt aantal exemplaren op de markt wordt gebracht. De reeks is er voor de Fabia, Octavia en Superb. Ze worden allen uitgevoerd in een zwarte metaalkleur, krijgen een lichtgrijs lederen interieur, zwart gelakte sierlijsten en Edition 100-logo’s op de deurdrempels, de versnellingspookknop en de voorvleugels.

Alle versies hebben recht op lichtmetalen velgen (16-duims voor de Fabia, 17-duims voor Octavia en Superb), verwarmde voorzetels (bij de Superb zijn ook de achterzetels verwarmd), een geluidsinstallatie, multifunctioneel stuur, boordcomputer en een verchroomd eindstuk voor de uitlaat. De Fabia krijgt een snelheidsregelaar, de Octavia wordt onder meer getrakteerd op Xenonlampen en parkeerhulp, terwijl de Superb verduisterde achterruiten en een schuifdak aan de uitrusting ziet toegevoegd worden.

De Fabia is er vanaf € 15.999 met een 1.4 benzine of 1.9 dieselmotor. Het prijskaartje van de speciale Octavia gaat van € 23.070 tot € 27.270, afhankelijk van de motor (1.6 FSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI of 2.0 TDI). De Superb kost minimaal € 25.200 en maximaal € 32.800. Er is keuze uit een 1.8T, een 2.8 V6, een 1.9 TDI of een 2.5 TDI. Te koop vanaf september.