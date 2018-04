Buitenaardse Citroën C2 gesignaleerd

Door: BV

e Britten van SQ Plus specialiseren zich in het omtoveren van wagens. Ter illustratie werd de Citroën C2 onder handen genomen. Het resultaat is alvast niet van deze wereld. Het heeft zes maanden geduurd en meer dan € 150.000 gekost om de buitenaardse Citroën te bouwen.

De geluidsinstallatie van Alpine evenaart die van een gemiddelde nachtclub, kost meer dan € 25.000 en heeft 20 speakers, 8 subwoofers en 11 versterkers. Die pompen 15.780 watt naar de luidsprekers.

De tranmissietunnel is weggesneden om een vlakkere vloer te creëren, de spiegels zijn vervangen door camera’s, en uiteraard werd het hele interieur herdacht. Ook aan de buitenzijde zijn radicale wijzigingen doorgevoerd. En dan hebben we het niet alleen om de airbrush die meer dan € 20.000 kost. Zelfs de tankdop werd verplaatst. De koetswerkkit is afkomstig van Cituning, twee uitlaten komen uit in Őjawel- de voorbumper en dan zijn er nog 20-duims lichtmetalen velgen...