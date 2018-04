Lotus 'circuit car'

Door: BV

et kleine Lotus komt medio 2006 met een specifiek voor circuitgebruik ontworpen éénzitter op de markt. Van die ‘circuit car’ werden eerder al schetsen vrijgegeven, nu zijn er meer gegevens. Het lichtgewicht onderstel wordt geleend bij de Elise. Het koetswerk vertoont vooral vooraan enkele Elise-trekken en is geheel in composietmateriaal opgetrokken. In combinatie met het verlijmde aluminium onderstel zou dat volgens eerdere gegevens een maximaal rijklaar gewicht van 600kg moeten opleveren. De vormgeving is aerodynamisch geoptimaliseerd en omvat onder meer een frontsplitter, een vlakke vloer en een diffuser.

Centraal achter de bestuurder zit een 190pk sterke atmosferische 1.8l viercilinder motor. Die wordt overgenomen uit de Elise en Exige en is in feite van Toyota-origine. De krachtbron wordt gekoppeld aan een handbediende zesbak. Het circuitmodel zou in een second of 4 naar 100km/u moeten spurten. In Engeland zal het speelgoed 25.000 pond kosten. De prijzen voor de andere markten houdt Lotus nog even achter de hand. Het prijskaartje kan overigens nog aandikken, want er is een optielijst. Daarop staan zaken als een dubbele achtervleugels, lichtgewicht sportvelgen, een limited-slip differentieel, een regenhoes, een sportuitlaat en een passagierszetel.