Mitsubishi kondigt nieuwe pickup aan

itsubishi kondigt de nieuwe L200 aan. De nieuwe generatie van de pickup zal in Europa voorgesteld worden op 1 december op het Autosalon van Bologna. De L200 wordt in Thailand gebouwd en is een internationaal succesnummer. Sinds 1988 werden er meer dan 700.000 verscheept en in Europa prijkt het model bovenaan de verkoopstabellen in het pickup segment.

Het lijnenspel van het werkpaard wordt grondig gemoderniseerd. Mitsubishi maakt van de laadbak een uitgesproken stijlkenmerk. De inspiratie voor het uiterlijk is afkomstig van de Pajero Evo 2+2 concept (uit 2002) en de Pajero Evolution. De nieuwe neus krijgt alvast de gescheiden ‘Mount Fuji’-grille.

Het model zal als Single Cab, Club Cab en vierdeurs Double Cab in de catalogus verschijnen. Tot de uitrusting zullen onder meer permanente Super Select vierwielaandrijving, actieve stabiliteits- en tractiecontrole en 17-duims velgen behoren. Voor het onderstel is een hydrogevormd ladderchassis ontwikkeld dat wordt gecombineerd met een onafhankelijke voorwielophanging en een starre achteras. Zonder verdere details te onthullen, meldt Mitsubishi verder nog de introductie van een gloednieuwe common-rail diesel conform Euro IV-normen.