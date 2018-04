Prijzen voor Alfa Romeo 159

Door: BV

e importeur heeft de prijzen voor de Alfa 159 vrijgegeven. In september wordt het nieuwe model in België gelanceerd. Het gamma omvat drie uitrustingsniveaus; Impression, Progression en Distinctive. Impression wordt gecombineerd met een 1.9 JTS benzinemotor met 160pk of een 1.9 JTD met 115pk, maar deze instapuitvoeringen gaan ten vroegste begin 2006 in productie. Progression is er in twee benzine- en dieseluitvoeringen. De 1.9 JTS met 160pk moet € 25.800 opbrengen, een 2.2 JTS die 185 paarden levert zal € 28.600 kosten, de 115pk sterke diesel wisselt voor € 24.800 van eigenaar en een versie met 136 paarden doet hetzelfde voor ten minste € 27.500.

In de rijkelijk uitgeruste Distinctive-uitvoering is er een 2.2 JTS voor € 30.850, maar kan je ook opteren voor een vierwielaangedreven 3.2l V6 met 260pk. Een combinatie waarvoor je ten minste € 39.200 moet neertellen. Dieselen kan met de 1.9 JTD met 136pk voor € 29.750, terwijl dit uitrustingsniveau zich eveneens laat bestellen met een 200 paarden sterke 2.4 JTD. U kan uw handtekening onderaan de verkoopsovereenkomst van de topdiesel zetten vanaf € 33.500.