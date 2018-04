C-Sportlounge Concept van Citroën

Door: BV

D

e designafdeling van Citroën mocht zich voor de Duitse Autoshow eens uitleven op het concept van een krachtige sportieve Tourer voor de 21ste eeuw. Het resultaat is deze C-Sportlounge.

Het interieur kreeg vier individuele zitplaatsen en een bestuurderspost waarvoor Citroën zich liet inspireren door de luchtvaart. Het stuurwiel heeft net als bij de recent gelanceerde Citroën C4 een onbeweeglijk middendeel waarop de voornaamste knoppen gegroepeerd zijn. In dit geval werd de collectie verrijkt met schakelpeddels voor de automatische versnellingsbak. De middenconsole beslaat de hele lengte van het passagierscompartiment. Om een vlotte toegang tot de achterste zitplaatsen te garanderen heeft het showmodel tegengesteld openende achterportieren en werd de B-stijl achterwege gelaten. Dankzij de grote voorruit en een glazen dakpaneel baadt het luxueus afgewerkte interieur in het licht.

Het vloeiende lijnenspel is aërodynamisch geoptimaliseerd. De concept laat een luchtweerstand (Cx) van slechts 0,26 opmeten. De hoge gordellijn, de grote spoorbreedte en het imposante lichtmetaal zorgen voor een dynamische look. De imposante lichtblokken lopen door een zilverkleurige band Őeen stilistisch aardigheidje- over in de A-stijl. De snuit moet imponeren dankzij een opvallende, gapende grille die door extra luchtinlaatopeningen geflankeerd wordt.