Volkswagen introduceert 170pk sterke 1.4

olkswagen stelt volgende maand in Frankfurt een nieuwe benzinemotor voor. Het gaat om een direct ingespoten 1.4l viercilinder benzinemotor die voorzien is van een turbolader én een compressor. De combinatie van beide technologiën levert een indrukwekkend maximumvermogen van 170pk op terwijl de koppelkromme opklimt tot 240Nm. Volkswagen zal het blok introduceren in de nieuwe Golf GT. Die komt in het gamma onder de GTI plaatsvatten. Later komt een variant die 140pk en 210Nm levert. Die zal debuteren tussen de voorwielen van de Touran. De productie van de krachtbron start nog dit jaar. Begin volgend jaar volgt de marktintroductie.