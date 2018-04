Overtreffende trap: nieuwe Golf R32

Door: BV

oen Volkswagen van de vierde generatie Golf de R32 uitbracht (augustus 2002), was het model al in de herfst van z’n carrière. Dit maal wacht Volkswagen niet zo lang om een model boven de fel gesmaakte nieuwe GTI te positioneren. De extreme Golf verkocht ook als zoete broodjes; VW mocht drie maal meer bestellingen noteren dan verwacht. In Frankfurt wordt het doek over de nieuwe editie gelicht en al eind september volgt de introductie op de eerste markten. Wanneer ons land aan de beurt is, staat nog niet vast.

Onder de kap vinden we een 3,2l zescilindermotor die 250pk sterk is. Dat vermogen wordt via een permanente vierwielaandrijving -bij VW 4Motion geheten- naar het asfalt versluisd. Er komt een begrenzer aan te pas om de topsnelheid te beperkten tot 250km/u. De acceleratie naar 100km/u neemt slechts 6,5 tellen in beslag wanneer de aandrijflijn gecombineerd wordt met een handbediende zesbak. De DSG-automaat wordt een optie en is nog een fractie sneller; 6,2 seconden.

De R32 windt er niet bepaald doekjes om; het model is herkenbaar aan een aluminiumkleurige V-vormige grille, een lagere bumper en twee extra luchthappers die de hongerige zescilinder van voldoende koellucht moeten voorzien. De lage, in koetswerkkleur gespotens spoilerlip, loopt over in de zijschorten die op hun beurt het lijnenspel doorspelen aan het achterste bumperschild. Dat wordt getooid met een zwarte diffuser. Boven de achterruit zweeft een uit de kluiten gewassen dakspoiler. Het lichtmetaal luistert naar de naam ‘Zolder’ en heeft een diameter van 18-duim. Het wordt gekoppeld aan 225/40 banden die gekeurd zijn voor snelheden tot 300km/u. Bij dergelijke snelheden horen potente stoppers; de remschijven vooraan hebben een diameter van 345mm, achteraan is dat 310mm.

Aan de binnenkant krijgt de klant in ruil voor het ongetwijfeld gepekelde prijskaartje een specifiek instrumentencluster, exclusief ogend sportmeubilair, aluminium pedalen, een sportstuur dat met geperforeerd leder is overtrokken en een specifieke versnellingshendel. De standaarduitrusting zal onder meer bestaan uit volautomatische airconditioning, Bixenon koplampen, zes airbags, ESP en een audiosysteem met 10 luidsprekers.