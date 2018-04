Egeus Concept is luxe-SUV van Renault

Door: BV

a Citroën en Peugeot denkt nu ook de derde Franse massaconstructeur aan een SUV. In Frankfurt zal het merk dan ook de Egeus voorstellen. Dat is een ruime vierwielaandrijver met een uiterlijk en een interieur dat, aldus nog de constructeur, moeiteloos de vergelijking met een luxe-berline doorstaat. De ontwerpers zorgden voor vloeiende lijnen, zoals we die ook al op de studiemodellen Fluence en Wind zagen. Het front valt op door de afwezigheid van een conventionele grille. Door luchtinlaten onder de lichtunits te voorzien is die overbodig en wordt de zuivere lijn niet onderbroken. De bolle voorruit loopt over in een belvormig glazen dakpaneel. Dat de Egeus ondanks de hogere bodemvrijheid zo solide oogt, is volgens Renault te danken aan het imposante 22-duims lichtmetaal. Dat is geschoeid met Michelin 275 - 800 / R560 PAX-banden.

Het interieur kreeg vier individuele comfortzetels. De aankleding van de binnenruimte wordt gekenmerkt door subtiele kleurenmengelingen en texturen. Het lederen interieur kreeg een geblokte bedrukking die geïnspireerd is op de kleuren van een ondergaande zon. De middenconsole loopt door over de gehele lengte van het voertuig en omvat drie grote bergvakken. Om de toegang zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen de voorzetels naar buiten kantelen waarbij ze ook nog eens 7cm zakken. De portieren achteraan zijn aan de C-stijl opgehangen. De B-stijl is achterwege gelaten om de toegang te optimaliseren. De kofferklep bestaat uit twee delen; een conventionele scharnierende bovenklep en een onderklep die neerklapt. Het onderste deel omvat een gemotoriseerde slede om het laden van zware objecten makkelijker te maken. De deurhendels zijn verzonken, maar wanneer een sensor een naderende hand detecteert, worden ze enkele centimeters naar buiten geduwd.

Een 250pk en 550Nm sterke 3.0l V6 dieselmotor drijft via een volautomatische zeventrapsautomaat (!!) de vier wielen aan. Daarbij kan het vermogen op elk van de vier wielen variëren van 0 tot 100%. De bodemvrijheid van 28,5cm, een vertrekhoek van 32° en een aanloophoek van 25° geven de 1950kg zware SUV althans op papier aardige terreinprestaties. Met een lengte van 4,70m, een hoogte van 1,66m, een breedte van 1,92m en 2,90m wielbasis sluit de Egeus Őwellicht niet toevallig- het best aan bij de Vel Satis uit het huidige gamma.