Aanpassingen aan Hyundai Atos en Matrix

e Atos Prime, Hyundai’s kleinste, krijgt voor modeljaar 2006 een bescheiden opfrisbeurt. Het uiterlijk wordt gemoderniseerd met nieuwe wieldeksels en een hertekend radiatorrooster. Aan de binnenzijde is er sprake van een nieuwe interieurbekleding en een hertekende tellerpartij die voortaan ook een toerenteller omvat. Onder de kap zit een 1.1l driecilinder die over telkens drie cilinderkleppen beschikt. Die beantwoordt aan de Euro IV-norm. Door de motorsturing aan te passen stijgt het vermogen van 58 tot 63pk. De koppelkromme piekt voortaan bij 97Nm terwijl dat 89Nm was. Daardoor is de Atos met name in de sprint wat sneller. 100km/u staat in 15,2 seconden op de teller, wat 6 tienden eerder is dan voorheen. De krachtbron wordt gekoppeld aan een handbediende vijfbak. Een viertrapsautomaat is optioneel. De prijzen van de Atos Prime worden voor modeljaar 2006 niet gewijzigd. Ze starten vanaf € 8.399.

De eigenzinnige Matrix krijgt een opgefrist koetswerk met nieuwe lichtblokken achteraan, andere wieldeksels en een nieuw radiatorrooster dat al sinds begin dit jaar gebruikt wordt op de Matrix CRDi VGT. In het interieur moeten nieuwe kunststoffen de kwaliteitsindruk verbeteren en hoort een volautomatische airco voor het eerst tot de uitrustingsmogelijkheden. Op het vlak van veiligheid kan vanaf september ook bijbetaald worden voor een ESP-systeem. Hyundai voert ook enkele wijzigingen aan het motorenpallet door. De 1.8l benzinemotor en de 82pk sterke 1.5l CRDi driecilinder dieselmotor worden uit het aanbod gekeild. De 1.6i met 103pk is voortaan de enige benzinemotor. De 102pk sterke 1.5l diesel van de Matrix CRDi VGT wordt de instapmotor voor dieselliefhebbers. Hij wordt geflankeerd door een nieuwe, 110pk sterke variant van deze krachtbron. De 1.6 GL-basisversie wordt € 50 duurder (vanaf € 13.399), maar de instapper bij de diesels wordt met een prijskaartje van € 14.499 dan weer € 300 goedkoper.