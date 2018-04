9ff bouwt 950pk sterke super-Porsche

Door: BV

9ff staat inorsche-middens bekend voor het betere opvoerwerk. Eerder dit jaar haalden de Duitsers met een opkittelde 911 nog een snelheid van 388km/u op de snelheidsomloop in het Italiaanse Nardo. Nu heeft het bedrijf een project zonder voorgaande opgestart; er wordt gewerkt aan een Porsche-afgeleide die trekken krijgt van de GT1-Porsche die in de Le Mans-raceklasse uitkwam. Het koetswerk wordt een allegaartje; de koets zal gebaseerd worden op het koetswerk van de 996, maar krijgt de snuit van de nieuwe 997. De achterzijde is grondig verlengd, wordt in aluminium uitgevoerd en is geheel door 9ff ontwikkeld. Om gewicht te sparen wordt de kofferklep vooraan uitgevoerd in carbon.

Achter het passagierscompartiment komt een 4.0l boxermotor. Die krijgt twee turbo’s opgeschroefd en moet daardoor 950pk sterk worden. Omdat de 996 verlengd wordt, beschikt het model in wezen over een middenmotor. De tuner wil géén racewagen afleveren die toevallig gehomologeerd is voor de openbare weg, maar een superkrachtige straatauto (met alle comfort) bouwen. Jan Fatthauer, de drijvende kracht achter 9ff, wil de Bugatti Veyron het vuur aan de schenen leggen. Een topsnelheid van 400km/u en meer moet mogelijk zijn.