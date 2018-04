Twee nieuwe Mitsubishi-motoren

Door: BV

itsubishi heeft twee nieuwe benzinemotoren ontwikkeld. De eerste is een viercilinder, voorzien van een variabele kleppentiming die door de constructeur MIVEC (Mitubishi Innovative Valve timing Electronic Control) is gedoopt. Het systeem is gelijkaardig aan dat van de 1.5l benzinemotor die samen met DaimlerChrysler werd ontwikkeld en in 2004 op de Colt z’n intrede deed. Het blok van de nieuweling bestaat geheel uit aluminium en heeft een inhoud van 2.359cc. De basisarchitectuur is gezamenlijk door DaimlerChrysler, Mitsubishi en Hyundai ontworpen. In vergelijking met de 2.4l die Mitsubishi momenteel in het gamma heeft en onder meer in de Grandis en de Outlander lepelt, is de nieuweling 5% krachtiger en 5% zuiniger. Het vermogen piekt op 170pk. De koppelopbrengst bedraagt 226Nm. Het motorblok gaat al in september in productie en zal eerst onder de kap van de nieuwe Outlander te vinden zijn. Die komt begin 2006.

Het tweede motorblok maakt van ruwweg dezelfde technieken gebruik, maar moet het stellen met drie cilinders en een bescheiden inhoud van 660cc. Door gebruik te maken van een turbocompressor bedraagt de vermogensopbrengst toch nog 64pk. De koppelwaarde ligt nog niet vast. De krachtbron zal gebruikt worden voor een nieuwe supermini die voor de Japanse markt bestemd is. In januari wordt het doek over de kleine Mitsubishi gelicht.