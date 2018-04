Opnieuw foto's Audi Q7

Door: BV

e zijn de tel al kwijt, maar Audi heeft nog maar eens nieuw fotomateriaal van de Q7 vrijgegeven. Na donkere studiofoto’s en een gecamoufleerd testexemplaar, vallen er nu testmodellen te bewonderen die nauwelijks nog hun vormen verhullen. Extra gegevens vielen er niet te rapen, dus overlopen we maar even wat we al wel weten. De Q7 deelt de bodemplaat met de Porsche Cayenne en VW Touareg, maar wordt bijna 5m lang. De wielbasis wordt voor deze nieuwste telg daarom met 13cm verlengd. Extra ruimte die het interieur ten goede komt. In de binnenruimte van de Q7 zal plaats zijn voor vijf inzittenden op twee zitrijen of zeven personen op drie zitrijen.

Het motorenpallet zal bestaan uit een 232pk sterke 3.2 TDI zesclinder dieselmotor en een direct ingespoten 4,2l V8 FSI die 345pk ophoest. Later volgen meer bescheiden versies, waaronder een 3,2l V6 FSI. De productie gebeurt aan de zijde van de andere SUV’s van de Duitse groep, in het Slowaakse Bratislava.