Chevrolet Matiz met automaat

hevrolet gaat de kleine Matiz vanaf september ook aanbieden met een elektronisch gestuurde viertrapsautomaat. In mei werd het model nog onderworpen aan een grondige opfrisser. De automatische schakeldoos wordt gekoppeld aan de kleine 796cc driepitter. Die levert 52pk en een maximumkoppel van 71,5Nm bij 4.400t/min. Een snelle jongen wordt de Chevrolet daardoor niet; de Matiz met automaat bereikt een topsnelheid van 135km/u en accelereert in 21,9 seconden van 0 naar 100km/u. Aan de nieuwe uitvoering, die ook steeds over stuurbekrachtiging beschikt, hangt een prijskaartje van € 9.199 (uitrustingsniveau SE). Met airco bedraagt de kostprijs € 9.699.