Nieuwe versies Maserati Quattroporte

Door: BV

O

p de komende IAA in Frankfurt debuteren twee nieuwe Quattroporte-versies. Maserati wil met de Executive GT en Sport GT beter inspelen op de uiteenlopende smaak van het cliënteel. De Executive baadt in luxe en is voorzien van een chroomkleurige gaasgrille, negenspaaks 19-duims lichtmetaal, een stuurwiel met hout en leder, een dakhemel in Alcantara en klaptafeltjes in hout en titanium voor de achterpassagiers. Op de B-stijl prijkt ook nog een Exclusive GT-badge.

De Sport GT is herkenbaar aan velgen met een diameter van 20 duim, een hertekende uitlaatlijn die een ruigere klank produceert, een alternatieve afstelling voor de elektronisch regelbare demping en een schakelprogramma dat de gerobotiseerde versnellingsbak tot 35% sneller doet schakelen. Aan de binnenzijde wordt het verschil gemaakt door het veelvuldig gebruik van carbonelementen. De Sport GT-badge prijkt behalve op de deurstijl ook nog op de pedalen en de handremhendel. Onder de motorkap verandert er niets.