Eerste schets Porsche Panamerica

e raad van bestuur van Porsche heeft definitief het licht op groen gezet voor de ontwikkeling van een vierde modelreeks. Dat wordt een sportieve sedan met vier deuren en vier zitplaatsen die, zoals eerder al was uitgelekt, de naam Panamera zal dragen. De Duitsers laten zich daarvoor inspireren door de legendarische Carrera Panamerica langeafstandsrace.

Porsche investeert in het totaal meer dan € 1 miljard in het nieuwe model. Geld dat geheel uit de eigen boekhouding afkomstig is. Het platform met de motor voorin en aangedreven achtewielen wordt specifiek ontwikkeld en niet gedeeld met andere constructeurs. Om het project betaalbaar te houden, zullen de banden met de toeleveranciers aangehaald worden. In 2009 hoort de vierdeurs in de catalogus te staan. De constructeur mikt op een jaarlijkse verkoop van 20.000 stuks. Die zullen in het Duitse Leipzich gebouwd worden, waar momenteel reeds de Carrera GT en de Cayenne van de band lopen.