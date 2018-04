Dacia Logan gaat op het dak

Door: BV

e nieuwe Dacia Logan ging bij een rijtest van de Duitse automobilistenfederatie ADAC op het dak. De boosdoener was de uitwijktest bij een constante snelheid van 65km/u. Het is een soortgelijke opstelling dat de eerste generatie Mercedes A-Klasse in de fout ging, wat in elk geval bij de Duitse constructeur leidde tot het veralgemenen van ESP stabiliteitscontrole. ADAC meent dat de elektronica ook hier de oplossing zou kunnen bieden, al is dat voor de Roemeense autobouwer moeilijk te verzoenen met het budgetaspect. Een koprol is ook zonder stabiliteitscontrole uiterst zeldzaam. Het resultaat is te wijten aan de velgen die ondanks een correcte bandenspanning in het asfalt haakten. De specialisten van ADAC hekelen ook de zwakke constructie van de A-stijl. Die buigt bij een dergelijke crash te veel naar binnen. De Logan haalde bij de EuroNCAP, die de crashbestendigheid van wagens voor de Europese markt test, eerder dit jaar een score van drie sterren.