MG Rover verkocht aan Nanjing Automotive!

G Rover is verkocht aan de Chinese autobouwer Nanjing Automotive. Het bod van Nanjing kreeg van curator PriceWaterhouseCoopers de voorkeur boven het bod van SAIC en de Britse zakenman David James, die eerder al de Londense Millenium Dome nieuw leven inblies. Nanjing wil een deel van de wagenproductie en de assemblage van motoren overhevelen herlocaliseren, wellicht naar China, maar gaf aan een deel van de autoproductie en de afdelingen onderzoek en productontwikkeling op Britse bodem te zullen houden. In Longbridge kunnen daardoor op termijn tot 2.000 jobs gered worden. Of Nanjing de productie van de huidige modellen hervat is vooralsnog onduidelijk.

MG Rover ging in april failliet na het afspringen van overnamegesprekken met SAIC. De groep stelde toen 6.100 mensen tewerk.