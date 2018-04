Moderne interpretatie Citroën 2PK

Door: BV

rie studenden van het Parijse designinstituut Créapole tekenden een opvolger voor de illustere Citroën 2pk. Met het ontwerp namen ze deel aan de World Automotive Design Competion 2005, die in Canada georganiseerd wordt. De drie haalden het van 25 andere deelnemers met de moderne interpretatie van de 2pk, binnen de opdracht om een wereldberoemd model uit het verleden in een hedendaags kleedje te steken. Het Franse drietal doopte hun creatie Evoque. Het ontwerp behield de typische bolle vorm van zowel de motorkap als het passagierscompartiment en biedt plaats aan vier personen in een minimalistisch en flexibel interieur. In tegenstelling tot het origineel, beschikt het model over ingewerkte bumperschilden en lichtunits. De openklapbare dakconstructie werd behouden, maar het simpele stoffen rolmechanisme is in de visie van de studenten vervangen door een modern lamellendak met in glas uitgevoerde segmenten.

Het ontwerp, nauwelijks twee decimeter langer dan het origineel, bestaat enkel uit computertekeningen. Een schaalmodel was voor deelname niet vereist, en zal naar alle waarschijnlijkheid ook niet gebouwd worden.