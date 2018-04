Vermogen Phaeton W12 stijgt tot 450pk

Door: BV

H

et vlaggenschip uit het Phaeton-aanbod, de W12, is voortaan nog krachtiger. Het vermogen stijgt van 420 naar 450pk. Het koppel zwelt van 550 naar 560Nm en is beschikbaar vanaf 2.750t/min tegenover 3.000t/min vroeger. De motor wordt daardoor soepeler en alerter, maar in absolute cijfers is het verschil verwaarloosbaar. De topsnelheid wordt nog steeds door de begrenzer gedicteerd (bij 250km/u) en de acceleratie naar 100km/u neemt nauwelijks minder tijd in beslag dan de 6,1 seconden die het model voorheen liet opmeten.