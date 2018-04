177 dieselpaarden voor Corolla Verso

Door: BV

a de Avensis krijgt de Corolla Verso weldra als tweede Toyota de nieuwe 2.2l D-4D dieselmotor van de constructeur onder de kap. Die is er ook weer in twee vermogensversies; de eerste levert 136pk bij 3600t/min en 310Nm koppel van 2.000 tot 2.800t/min. De tweede levert dankzij een common-rail systeem van de nieuwste generatie met piëzoverstuivers en een injectiedruk tot 1.800bar bij dezelfde omwentelingssnelheid zelfs 177pk. De koppelkromme bereikt een maximumwaarde van 400Nm tussen 2.000 en 2.600t/min. Dankzij nieuwe D-CAT catalysatortechnologie blijft de uitstoot van stikstofoxide en deeltjes ver onder de Euro IV-norm.

Beide motoren worden standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De 177pk-versie komt boven het huidige gamma postvatten terwijl de 136pk-uitvoering de huidige 2.0 D-4D met 116pk vervangt. De nieuwe motoren zullen op de Corolla Verso tentoongesteld worden op het autosalon van Frankfurt in september, en verschijnen vanaf oktober 2005 in de Europese toonzalen. Dan weten we ook meer over de prestaties.