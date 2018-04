Opfrisser voor Hyundai Getz

Door: BV

e Hyundai Getz wordt opgefrist. Het Europese publiek zal met het vernieuwde model kunnen kennismaken in september op het Autosalon van Frankfurt. Op de Koreaanse thuismarkt is het doek over de Click Őzoals de Getz daar heet- inmiddels gelicht. De ingreep levert de compacte vierwieler een geheel nieuwe snuit op, met hertekende bumperschilden, mistlichten, hoekomvattende koplampen en een nieuwe grille. Achteraan worden de bumpers onder handen genomen en zullen we voortaan lichtunits met helder afdekglas vinden.

Het interieur wordt getrakteerd op opgewaardeerde sierlijsten, nieuwe stofjes voor de bekleding en een ander stuurwiel. Over onderhuidse aanpassingen is nog niets bekend. Bij elke facelift horen nieuwe kleurtjes en dat is hier niet anders. Zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde wordt het pallet gemoderniseerd.