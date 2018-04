Renault Megane is bestverkoper

Door: BV

T

ijdens de eerste zes maanden van 2005 was de Renault Megane de meest succesvolle modelreeks in België. Vakorganisatie Febiac becijferde dat dit jaar reeds 14.368 stuks, of 5,01 %, Megane werden ingeschreven. Bijna de helft daarvan, 7.024 stuks om exact te zijn, waren van het type Scenic dat daarmee ook de lijst met de best verkochte monovolumes aanvoert. Op de tweede plaats in het algemene klassement staat de Peugeot 206 met 11.580 stuks. Op drie prijkt de Golf met exact 10.000 inschrijvingen. De rest van de top tien wordt uitgemaakt door de Peugeot 307 (9.595), Opel Astra (9.393), Ford Focus (7.194), Citroën C3 (7.039), Audi A4 (6.949), Opel Corsa (6.706) en Toyota Corolla (5.760).

De best verkochte benzinewagens zijn de Peugeot 206 (5.998 stuks op een totaal van 11.580), de Volkswagen Polo (3.748 op 5.527) en de Citroën C3 (3.402 op 7.039). De dieseltop wordt aangevoerd door de middenklassers Megane (12.704 op 14.368), Golf (9.058 op 10.000) en Astra (7.873 op 9.393).