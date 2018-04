Leerlingen tunen VW Golf

Door: BV

tudenten van Volkswagen Coaching, een subdevisie van de constructeur, mochten hun fantasie botvieren op twee VW Golf. De opdracht was een standaardexemplaar een sportievere uitsraling geven. Twee exemplaren werden daarom van een specifieke lakkleur voorzien. De eerste is geel (Giallo Midas) en de tweede is oranje (Arancia Borealis). Beide kleuren werden uit het pallet van Lamborghini geplukt. De modellen kregen voorts een verchroomde grille en buitenspiegels, 18-duims lichtmetaal dat wel al in de catalogus staat maar voorbehouden is aan de topuitvoeringen, een uitlaatspruitstuk in roestvrij staal en een sportieve koetswerkkit. Voor de gelegenheid worden de beschermstrips, bumperpanelen, de dakspoiler en zelfs de antennevin voor de GPS-audio-installatie uitgevoerd in koetswerkkleur.

Aan de binnenzijde wordt een aparte atmosfeer gecreëerd door de sierlijsten en het stiksel uit te voeren in koetswerkkleur. Het oranje exemplaar wordt door VW gepresenteerd op de Tuningworld Messe in Bodensee. Het andere staat in een door VW ingerichte Lounge in het Sony Center in Berlijn.