Nieuwe 2-liter diesel bij Renault

enault introduceert een geheel nieuwe 2-liter common-rail dieselmotor. Die debuteert in het Laguna-gamma, maar zal binnen de kortste keren ook in de andere producten van het merk de huidige 2.2l dCi vervangen. De 1995cc vierpitter levert 150pk bij 4.000t/min en 340Nm koppel bij 2.000t/min. Later komt er van het blok, dat een gezamenlijke ontwikkeling is van Renault en Nissan en bijgevolg ook bij de Japanse constructeur gebruikt zal worden, ook nog een variant met 175 paarden. De diesel wordt steeds gekoppeld aan een handbediende zesbak die tot 360Nm kan slikken. Ook die is nieuw.

De berline-uitvoering van de Laguna wordt met de nieuwe oliestoker alvast 215km/u snel en doet de sprint in 8,9 tellen. De break is respectievelijk 3km/u en 3 tienden langzamer. De nieuwe krachtbron laat over de gemengde cyclus een verbruiksgemiddelde van 5,8l/100km optekenen (+2 deciliter voor de Grandtour).