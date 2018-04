Mitsubishi Concept Sportback in Frankfurt

Door: BV

itsubishi heeft de eerste schetsen vrijgegeven van een nieuwe concept die in september zal debuteren op het Autosalon van Frankfurt. Het model moet een eerste indicatie geven van de stijlrichting voor een toekomstige sportief gelijnde vijfdeurs. Het ontwerp krijgt scherpe, duidelijk geprofileerde vouwlijnen, een uitgesproken wigvormig profiel, geaccentueerde wielbogen en een assertief uiterlijk dankzij een lange wielbasis en een grote spoorbreedte. Het merk met de drie diamanten benadrukt in het ontwerp ook graag z'n succesvolle rallygeschiedenis. De concept is uitgerust met een indrukwekkende dakvleugel, een luchthapper boven de voorruit en een achterdiffuser tussen de twee ronde uitlaatstukken.

Het model, dat specifiek voor de Europese markt bestemd is, staat op een geheel nieuw ontwikkeld platform dat volgens de constructeur van strategisch belang is. Het is flexibel genoeg om te dienen als basis voor een aantal uiteenloopende modellen. Voor de eerstvolgende drie jaren belooft Mitsubishi naast een vijfdeurs voor het C-segment ook nog een SUV.