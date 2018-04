Nieuwe veiligheidssnufjes bij Toyota

Door: BV

T

oyota Motor Corporation heeft twee nieuwe veiligheidstechnologieën ontwikkeld. Die zullen nog deze zomer in Japan debuteren op nieuwe Lexus-modellen. De stabiliteitscontrole wordt aangevuld met een actieve besturing. In de stuurinrichting een extra overbrenging geïntegreerd die, binnen bepaalde grenzen, een verschil in stuurhoek ten opzichte van de keuze van de bestuurder toelaat. De elektronica optimaliseert de wielstand als de auto van de koers afwijkt, rekening houdend met de remwerking, de toestand van de motor en het stuurkoppel, en voert op die manier kleine koerscorrecties door die de stabiliteit vrijwaren. Eerder al introduceerde BMW een soortgelijk systeem.

Toyota ontwikkelde voor de passagier vooraan ook een nieuwe SRS-airbag met twee kamers. Het ontwerp met twee naast elkaar gelegen luchtkussens minimaliseert het contact met het aangezicht en leidt de fysieke kracht van de impact af naar lichaamsdelen die die beter kunnen verwerken, zoals de schouders. Door de langwerpige vorm van de afzonderlijke kussens wordt de schok ook beter gedempt.