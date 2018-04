Meer over de Nissan Micra C+C

Door: BV

issan heeft meer gegevens over de Coupé-Cabrioversie van de Micra vrijgegeven. Die wordt eind dit jaar op de markt gebracht. In tegenstelling tot concurrent Opel Tigra TwinTop en in navolging van pionier Peugeot 206 CC, beschikt de Micra C+C over twee volwaardige zitplaatsen vooraan en twee noodzitjes achteraan. De hardtop is nagenoeg geheel uitgevoerd in glas en wordt geproduceerd door specialist Karmann. De dakloze Micra zal in het Britse Sunderland van de band lopen. Karmann heeft voor de assemblage van het wegklapdak een kleine productie-eenheid binnen de Nissan-fabriek opgestart.

De nieuweling is lager en langer dan het normale model. Door de sterk hellende voorruit is de daklijn 110mm minder hoog. In de lengte komt er 90mm bij; allemaal achteraan om ruimte achter de zetels te creëren voor de opgevouwen hardtop. Het dak functioneert volautomatisch. Het moet niet meer manueel ontgrendeld worden en opent met één druk op de knop. Het hele proces zal 22 tellen in beslag nemen en kan ook gebeuren terwijl het voertuig in beweging is. Door de extra centimeters achteraan wordt de kofferinhoud verruimd. Met het dak open is 221l beschikbaar en met gesloten dak wordt dat 426l. Een aantal opbervakken in het interieur wordt afsluitbaar.

Micra investeert € 150 miljoen in het trendy model. Onder de kap komt de onlangs verbeterde 1.4l benzinemotor met 88 paarden en een nieuw ontwikkelde 1.6l benzinemotor (die ook voor de Micra 160SR gebruikt zal worden) die goed is voor 110pk.