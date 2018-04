Jacht op Peugeot 107 geopend

Door: BV

n oktober lanceert Peugeot de 107 in het Belgische dealernet, maar op zondag 10 juli zullen al 3 exemplaren het land doorkruisen in het kader van een promotionele stunt. Wie erin slaagt één van de modellen te fotograferen, maakt kans op een testweekend met het nieuwe model door zich in te schrijven op de themasite www.baasindestad.be. De ludieke actie past volgens Peugeot bij het ludieke karakter van de stadswagen. Wie z’n fototoestel in aanslag houdt, kan best post vatten langs één van de drie routes. De eerste gaat via Aalst Ő Gent Ő Kortrijk Ő Roeselare Ő de kust Ő Oostende en Sint-Niklaas. De tweede doet Brussel Ő Mechelen - Antwerpen Ő Turnhout Ő Genk Ő Hasselt en Leuven aan terwijl de derde via Doornik Ő Bergen Ő La Louvière Ő Charleroi Ő Namen Ő Luik en Verviers loopt.