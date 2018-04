Nu ook vierwielaangedreven 997 Cabrio

Door: BV

orsche breidt de 997-stal uit met vierwielaangedreven versies van de Cabrio. De 997 Carrera 4 Cabriolet wordt aangedreven door de gekende 3,6l zescilinder boxermotor die 325pk levert. De acceleratie van 0 naar 100km/u wordt afgehaspeld in 5,3 tellen en de topsnelheid bedraagt 280km/u. De Carrera 4S beschikt net als de andere ‘S’-versies uit het aanbod over een 3,8l die 355pk ophoest. De sprint naar 100km/u blijft één tiende onder de vijf-seconden-grens en de topsnelheid bedraagt niet minder dan 288km/u.

Net als bij de coupé-versies van de Carrera 4 bestaat de aandrijflijn uit een systeem met een meervoudige plaatkoppeling die, afhankelijk van de omstandigheden, tussen 5 en 40 procentvan het vermogen naar de voorwielen stuurt. De koets van de nieuwe modellen is 44mm breder dan bij de achterwielaangedreven cabrio’ van hetzelfde type. Het canvas dak weegt met 42kg ongeveer half zo veel als een klapdak in metaal of glas en opent in 20 tellen, desnoods al rijdend tot een snelheid van 50km/u.

Het chassis is gelijk aan dat van de coupé-uitvoerigen. De 4S beschikt standaard wel over het Porsche Active Suspension Management System (PASM). Dat biedt de bestuurder de keuze uit een meer comfortabele afstelling en een stugge, sportieve stand. Op de ‘reguliere’ Carrera 4 is dat gadget optioneel. De marktintroductie volgt nog dit najaar.