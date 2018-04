Ford Genk is 'Pilot plant' nieuwe modellen

Door: BV

egin 2006 begint Ford met de introductie van drie nieuwe modellen (de nieuwe Mondeo, een SAV en de opvolger van de Galaxy met de codenaam LMV ŐLuxury Multipurpose Vehicle-) die op een gezamenlijk platform in de Limburgse productiefacaliteit van de constructeur gebouwd zullen worden. In de aanloop naar die productie is een ‘Pilot plant’ ingericht in één van de fabriekshallen. De twee volumeversies worden daar momenteel reeds in kleine series gebouwd. De prototypes worden daarbij zorgvuldig aan de ogen van het brede publiek onttrokken. De proeffabriek dient om na te gaan of de computerontwerpen die de ontwikkelingsingenierus hebben uitgewerkt ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, of de onderdelen nauwkeurig passen en op welke manier ze ingebouwd kunnen worden.

De teams zijn samengesteld uit Britse prototypebouwers en product- en lanceringspecialisten uit Genk en Duitsland. Ze doen er vijftien dagen over om de ruwbouwexemplaren te trimmen, uit te testen en de chassislijn goed voor gebruik te verklaren. De preproductiemodellen worden aan dezelfde kwaliteitstests onderworden als de seriemodellen; alle mechanische en elektronische functies worden gecontroleerd, er wordt een watertest uitgevoerd en de sluitkracht van de deuren en het windgeruis worden gecheckt. Tot slot volgt nog een 'piep- en rateltest' om na te gaan of de wagens zonder storende bijgeluiden aan de klanten kunnen geleverd worden.