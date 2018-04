Jubileum voor Porsche-Club America

Door: BV

e Amerikaanse Porsche-club is vijftig jaar jong en dat wordt zowaar gevierd met een speciale uitgave. De constructeur brengt in de VS een 997 S met speciale uitmonstering op de markt. Aan de buitenzijde is het model herkenbaar aan de specifieke ‘Azzuro California’ blauwe koetswerktint en specifiek 19-duims lichtmetalen velgen. Binnenin worden de kopers getrakteerd op een herdenkingsplaatje, een ander stuurwiel en gewijzigde wijzerplaten. De 3,8l boxermotor wordt opgekitteld van 355 naar 381pk en de koppelkromme van het model piekt bij 415 in plaats van 400Nm. De feestelijke uitvoering haalt een top van 299km/u en spurt naar 100km/u in 4,4 seconden.

De oplage blijft beperkt tot vijftig exemplaren. Eén daarvan gaat naar een loterij onder de clubleden. Wie naast de hoofdvogel grijpt kan het model gewoon kopen. Clubleden krijgen daarbij voorrang.