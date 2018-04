Definitieve gegevens Citroën C6

Door: BV

ind dit jaar wordt de C6 aan het grootste Citroën-gamma ooit toegevoegd. De definitieve gegevens van de luxeberline werden nu al vrijgegeven. Volgens de beste traditie is de C6 in de eerste plaats een comfortabele reiswagen geworden. Het aanbod bestaat uit drie afwerkingsniveau’s -C6, C6 Lignage en C6 Exclusive-. Al vanaf het eerste niveau is het model uitgerust met Bi-Xenon koplampen, de actieve hydropneumatische ophanging die nu over gestuurde flexibiliteit en schokdemping beschikt, een automatische airco met twee klimaatzones, een actieve motorkap (die bij een aanrijding met een voetganger omhoog komt om een grotere buffer te vormen) en negen airbags. Het uitrustingsniveau Lignage krijgt automatisch dimmende binnen- en butienspiegels, de head-up display, 18-duims lichtmetalen velgen (vanaf C6 voor de diesel), meedraaiende koplampen en een binnenbekleding in fluweel / Alcantara. De Exclusive doet daar nog eens verwarmde zetels, leder, een navigatiesysteem met kleurenscherm en een audiosysteem met 10 luidsprekers bovenop.

Het motorenpallet omvat bij de lancering twee edele zescilindermotoren in V-vorm, telkens gekoppeld aan een automatische zesversnellingsbak. De eerste is een 2.946cc benzine die bij 6.000t/min. goed is voor 215pk en 290Nm produceert bij 3.750t/min. De combinatie haalt 100km/u in 9,4 seconden en weet een top van 230km/u te bereiken. Het verbruiksgemiddelde van de benzine bedraagt 11,2l/100km in de gemengde cyclus. De diesel heeft een inhoud van 2,7l -of heel precies 2720cc- en levert bij 4.000t/min 208pk. De koppelkromme bereikt de maximumwaarde van 440Nm al bij 1.900t/min. Het model is wat sneller dan de benzine, met een sprinttijd van 8,9 tellen, bij een identieke maximumsnelheid. De PSA-Ford diesel vraagt 8,7l in ruil voor 100km gemengd parcours.

De instapper C6 moet in de benzineuitvoering voor € 43.200 over de toonbank gaan. De diesel moet ten minste € 46.090 opleveren. Bij de Lignage wordt dat € 46.190 en € 49.080. Bovenaan het gamma wisselen de versies voor respectievelijk € 52.160 en € 55.500 van eigenaar. De optielijst is kort. Afhankelijk van de versie kan je kiezen voor een pakket met navigatiesysteem (€ 2.550), een akoestisch pack (€ 3.900), elektrisch open dak (€ 900), lederen interieur (€ 2.500) of metaalglansverf (€ 790). Voor het topmodel is ook een Pack Lounge beschikbaar, met onder meer twee individueel verstelbare zetels achteraan (€ 1.500).