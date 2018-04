Ford SAV begin 2006 in productie

Door: BV

ord neemt de SAV, die eerder dit jaar in Genève als concept debuteerde, in productie. Begin 2006 moeten de eerste exemplaren van de band lopen. Ford belooft het uiterlijk van de concept, dat past binnen een nieuwe Europese designfilosofie, grotendeels te behouden. Het model krijgt in tegenstelling tot het eerder getoonde studiemodel Ődat over vijf flexibel op te stellen individuele zitplaatsen beschikt- twee of drie flexibele zetelrijen die plaats bieden aan 5 + 2 inzittenden. Binnen het gamma moet de dynamisch monovolume postvatten tussen de Mondeo en de opvolger van de Galaxy.

De SAV, waarvan de definitieve naam en technische specificaties pas later door de constructeur bekendgemaakt worden, is ook goed nieuws voor de Belgische Ford-fabriek in Genk. De SAV deelt de bodemplaat met de volgende generatie van de Mondeo (gepland voor 2007) en de nieuwe Galaxy (2006) en zal aan de zijde van deze modellen in de Limburgse productievestiging gebouwd worden. De fabriek werkt momenteel met twee shiften en stelt 4.946 mensen te werk. Vorig jaar werden er 207.163 wagens geproduceerd.