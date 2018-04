Intelligent stuur voor Citroën C3 en C5

Door: BV

itroën heeft twee nieuwe studievoertuigen voorgesteld, beiden uitgerust met elektronica die het rijden moet vergemakkelijken. De C3 “City Park” maakt gebruik van een geavanceerd parkeerhulpsysteem en stuurassistentie op het zoeken naar een parkeerplaats en het inparkeren te vereenvoudigen. Indien de bestuurder de parkeerassistentie activeert en minder dan 25km/u rijdt, ‘speuren’ drie afstandssensoren in de voor- en achterbumpers naar een voldoende grote parkeeropening. Wordt die gevonden, dan weerklinkt een geluidssignaal. Als de bestuurder dan opteert voor de parkeerbijstand, zorgt de C3 zelf voor het verdraaien van het stuurwiel. De bestuurder moet enkel nog voor- of achteruit rijden op basis van auditieve en visuele instructies. Uiteraard schakelt het systeem zichzelf uit zodra de bestuurder een bedieningselement aanraakt.

De C5 “By Wire” is uitgerust met een stuurwiel dat geheel volgens de by wire-technologie is opgevat. Dat wil zeggen dat er geen fysieke verbinding meer bestaat tussen het stuurwiel en de vooras. De overdracht is bijgevolg geheel voor rekening van de elektronica. Citroën gaat verder in de toepassing van de technologie, door meteen het pedalenstel af te schaffen. De gas- en remfuncties verhuizen naar hendels aan de voor- en achterzijde van het stuurwiel. De vrijgekomen voetruimte bevordert de veiligheid en maakt een betere, ontspannen zithouding mogelijk. Met de gas- en versnellingshendel aan het stuurwiel, zou de reactietijd ook verbeteren. De technologie maakt het ook mogelijk om de hoek van de wielen onbeperkt te laten variëren op basis van parameters als snelheid en precisie, maar ook om de wielhoek in bepaalde situaties onafhankelijk te maken van de stuurinput, wanneer het weggedrag gecompromitteerd is bijvoorbeeld. Beide studiemodellen moeten de innovatiekracht van Citroën onderlijnen. Serieproductie is sowieso nog niet voor meteen, al was het maar omdat de huidige regelgeving dergelijke systemen niet toestaat.