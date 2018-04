Exclusieve Porsche Spyder van StudioTorino

Door: BV

tudioTorino, een afsplitsing van de gekende koetswerk- en prototypebouwer Stola, heeft een overeenkomst afgesloten met de legendarische Porsche-tuner Ruf. StudioTorino zorgde voor het bedrijf uit Duitse Pfaffenhausen voor een Spyder op basis van de Porsche Boxster. Onder de ranke achterklep huist een door Ruf opgewerkte 3,8l boxermotor met compressor. Die levert 420pk en 450Nm. Voldoende voor de RK Spyder, zoals het model werd gedoopt, om in 4,5 tellen de barrière van 100km/u te doorbreken. De topsnelheid werd afgeklokt op 285km/u. Een aangepaste ophanging en 19-duims lichtmetaal met Fulda-banden (235/35 vooraan en 265/30 achteraan) houden de 1,4 ton zware bolide op het asfalt terwijl een specifiek remsysteem van Brembo het geweld desgewenst weer een halt toeroept. Exclusiviteit is alvast verzekerd want StudioTorino en Ruf bouwen niet meer dan 49 stuks.