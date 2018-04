Seat lonkt naar Amerikaanse markt

Door: BV

eat overweegt een aanval op de Amerikaanse markt. Dat was de voornaamste boodschap van Andreas Schleef, die bij de Spaanse Audi-dochter de hoogste positie bekleedt, tijdens een perspresentatie. Seat denkt dat het nieuwe emo-design, dat met de Salsa concept car in het leven werd geroepen en het intussen tot het productiestadium schopte op de modellen Altea, Toledo en de -fonkelnieuwe- Leon, een goede kans maakt bij de omvangrijke Latijns-Amerikaanse populatie op het nieuwe continent. Het merk spiegelt zich voor de slaagkansen van hun jonge, dynamische producten aan Scion. Dat hippe nichemerk werd speciaal voor de jonge Amerikaanse koper in het leven geroepen door motorgigant Toyota en kent sindsdien een steile opmars. Schleef benadrukt dat de piste niet meer is dan een denkoefening en dat er zeker geen concrete of praktische plannen bestaan. Mocht de zware investering van een marktintroductie in de VS het fiat krijgen, dan is het aannemelijk dat Seat daarvoor de infrastructuur van Volkswagen gebruikt. Intussen is de bal aan het rollenij