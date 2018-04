Racegeweld van Porsche

Door: BV

orsche heeft een nieuwe racewagen volgens Le Mans Prototyp 2-reglement ontwikkeld. Helemaal op bestelling overigens, want het model gaat naar Penske Motorsport die het voertuig zal inzetten in de American Le Mans Series. Porsche zelf zou geen plannen hebben voor een terugkeer naar, onder meer, de 24 Uren van Le Mans. De aandrijving is voor rekening van een nieuw ontwikkelde V8 met een inhoud van 3,4l. Die heeft twee cilinderbanken die een hoek vormen van 90°, wat de duurzaamheid verbeterd. Dankzij vier kleppen, een afgesloten oliereservoir én een gasklep per cilinder, levert de krachtbron 480pk met de voorgeschreven restrictor. De overbrenging sluist de pk’s via een sequentieel bediende zesbak over een koolstofkoppeling met drie schijven. De bak en de behuizing van de koppeling zijn in het chassis, dat voorts geheel uit carbonfiber bestaat, geïntegreerd.

Het ophanging bestaat rondom uit een systeem met dubbele driehoeken en is Ővanzelfsprekend- geheel instelbaar. Om de slechts 750kg zware Duitser weer tot stilstand de dwingen, monteert de constructeur compostieschijven. Die zijn geventileerd en hebben vooraan een diameter van 380mm en zijn achteraan 355mm groot.