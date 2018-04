Nissan Micra onder het mes

Door: BV

N

issan’s kleinste gaat onder het mes om voor modeljaar 2006 wat kraaiepootjes weg te laten werken. Het model krijgt een gladdere neus, dankzij een nieuwe grille met honingraatmotief, bredere chroomstrips en beter geïntegreerde richtingaanwijzers met helder afdekglas. De voorbumper werd eveneens onder handen genomen terwijl de sportievere versies ook recht hebben op een nieuwe achterbumper. De bumpers zijn verstevigd en uitgevoerd in merkbaar dikkere kunststof. Dat hebben we aan de Fransen te danken. Een team onderzoekers nam die beslissing immers na een studie van parkeertechnieken in Parijs. ‘Mon dieu’. Nieuwe wielcovers, velgen en een frisse set buitenkleuren rondden de lijst exterieurwijzigingen af.

Aan de binnenzijde brengt de ingreep in de eerste plaats nieuwe stoffen en kleurtjes. Enkele versies krijgen aangepaste zetels, de boordcomputer is verhuisd en links en rechts worden enkele kleine ergonomische aanpassingen doorgevoerd. De Micra moet prettiger om rijden worden. Er wordt namelijk behoorlijk geïnvesteerd in geluidsisolatie en een stijver schutbord tussen motor- en passagierscompartiment.