Mini: drie nieuwe versies en krachtiger diesel

ini voert een gamma-uitbreiding door met drie nieuwe in het oog springende uitrustingsversies. “Die moeten de klant de kans geven z’n individuele smaak meer te benadrukken”, zo luidt het bij Mini. De Seven, Park Lane en Checkmate leggen telkens andere accenten.

Met de Seven wil het trendy merk een moderne interpretatie van de voorvader van alle Mini’s, de Austin Seven (die in 1959 door Alec Issigonis werd voorgesteld), afleveren. Het model krijgt een ‘7’-badges op de voorvleugels, op de specifieke zwarte binnenbekleding en in de nieuw ontworpen deurpanelen. Verder is het model herkenbaar aan 15” velgen, mistlichten, witte richtingaanwijzers en een standaarduitrusting met onder meer een met leder bekleed stuurwiel en airco. Standaard voert Mini het dak uit in koetswerkkleur, maar zwart, wit of zilver (nieuw) gaat ook.

De Mini Park Lane wordt de luxueuze telg binnen het gamma. De uitvoering is verkrijgbaar in een specifieke grijze koetswerkkleur die wordt gecombineerd met een zilvergrijs dak. De “Park-Lane’ badges zijn bescheiden gehouden. Aan de binnenzijde merken we interieuroppervlakken in koetswerkkleur, een tweekleurig met leder bekleed stuurwiel, een Chrome Line afwerkingspakket en zwarte lederen zetels met biesjes op. Automatische airco hoort ook meteen tot de standaarduitrusting.

Wie de sportieve toer opwil, kan vanaf september Ődan worden de uitvoeringen toegevoegd- opteren voor de Mini Checkmate. De sportophanging en mistlichten worden gecomplementeerd met een stof/leder binnenbekleding in een contrasterend blauw en zilver kleurenschema en een tweekleurig stuurwiel. De symbolische geblokte vlag komt voor op het koetswerk, maar ook op de deurdrempels.

Vanaf september verhoogt Mini de basisprijs van de One D met € 500 tot € 17.300. Daar krijg je wel wat voor in de plaats. De 1.4l dieselmotor van Toyota-origine krijgt immers een krachtkuur. Het vermogen stijgt van 70 naar 88pk dankzij het gebruik van een turbocompressor met variabele geometrie. Het koppel wordt opgevoerd tot 190Nm en is nu beschikbaar binnen een toerentalbereik van 1.800 tot 3.000t/min. Wat meer pit stond al lang op het verlanglijstje van de Mini dieselrijders. Dankzij de zesbak, presteert het model nu ook aardig. De sprint naar 100km/u kan in net geen 12 tellen en de topsnelheid bedraagt 175km/u. Het verbruiksgemiddelde over de gemengde cyclus blijft onder 5l; 4,8l/100km om exact te zijn. Dankzij een common rail injectie met herzien motormanagement en injectoren, hercirculatie van gekoelde uitlaatgassen met geïntegreerde katalysator, en een aangepast uitlaatsysteem met oxidatiekatalysator met grote capaciteit beantwoordt de compacte viercilinder ook aan de Euro IV-uitstootnorm.