Officieel: Renault Clio aflevering III

Door: BV

R

enault maakt zich op voor de derde uitgave van de Clio. Die komt nog dit najaar op de markt, kort na het salondebuut in Frankfurt. De generatiewissel is er één volgens beproefd recept; de nieuweling wordt groter, comfortabeler, gesofisticeerd én duurder.

De nieuweling meet net geen 4 meter in de lengte. Dat is 17cm meer dan het vorige model. In de breedte en de hoogte komt er telkens 7cm bij. Het maatwerk komt daarmee op respectievelijk 1,76m en 1,49m. Renault leent het platform, en het gros van de motoren, bij de Modus en de Nissan Micra. Die beschikken over een wielbasis van 2,57m, 10cm meer dan voorheen. Door de toegenomen hoogte kon de zithouding wat opgekrikt worden, maar de hoofdruimte neemt nog steeds toe. Naast meer elleboogruimte biedt het model ook een plus aan voet- en beenruimte, vooral achteraan. De kofferruimte ziet z’n volume met 33l groeien en biedt plaats aan minimaal 288l bagage.

De instapper wordt een 1.2l benzine die 65pk levert. Diezelfde krachtbron is er ook in een vermogensversie met 75pk, die de brug legt tussen de instapper en een 100pk sterke 1.4l. Kort na de lancering, komt een 1.6l met 110pk het benzine-aanbod vervoegen. Die zal optioneel aan een automaat gekoppeld kunnen worden. In de lente van volgend jaar volgt dan nog een 2.0l die 140 paarden rijk is. De RenaultSport-uitgave, waaraan we eerder al een item wijdden, wordt aan de zijde van de meer modale versies gepresenteerd op het Salon van Frankfurt in september. De dieselversies worden 68, 86 of 105pk sterk. Die paarden worden allen uit de 1.5dCi viercilinder common-rail diesel van de constructeur gepuurd. Net als in de Modus wordt de krachtigste variant gekoppeld aan een handbediende gangwissel met zes verhoudingen.

De standaarduitrusting wordt opgevijzeld, Renault mikt op recordwaarden voor deze klasse tijdens de EuroNCAP-tests en in de optielijst vinden we uitrusting die we voorheen zelden of nooit in dit segment aantroffen. Wie ervoor wil bijbetalen kan het model aankleden met stabiliteitscontrole, bandendrukcontrole, Xenonlichten, additionele hoekverlichting, een Bluetooth carkit of een keyless entry-systeem (met transponderkaart).