Ferrari-klanten worden FXX-testrijder

ie door de Italiaanse sportwagenbouwer Ferrari als een trouwe klant wordt bestempeld, en dus minstens enkele bolides met het stijgerende paard in z’n garage heeft staan, kan voortaan ook testrijder bij het merk worden. Ferrari heeft immers het FXX-project in het leven geroepen. Dat bestaat uit een evaluatieprogramma van een prototype dat als basis moet dienen voor de toekomstige supersportieve producten. Ferrari bouwt 20 prototypes die voorzien zijn van een 800pk sterke 6,3l V12 en beschikken over sequentiële versnellingsbak die in minder dan 100 milliseconden van versnelling wisselt. Brembo ontwikkelde zelfs een speciale set remzadels en zuigers voor het ceramische remsysteem van de FXX.

Voor elk van de 20 stuks zoekt Ferrari onder het cliënteel een testrijder. Die mag met zijn bolide niet op de openbare weg, want Ferrari start geen homologatieprocedure. De testresultaten worden samen met die van de professionele testpiloten, waaronder de F1-rijders Barrichello en Schumacher, geëvalueerd. Daarvoor is een telematicasysteem aanwezig dat bijna 40 gegevens controleert. Een plaats aan boord van de FXX moet niet alleen door Ferrari goedgekeurd worden, je moet je prototype ook kopen. Dat kan voor ongeveerd € 1,5 miljoen. De ontwikkelingskost wordt zo meteen getemperd.