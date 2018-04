Nissan Micra C+C: met glazen klapdak

Door: BV

oen de nieuwe Micra in 2003 levenslicht zag, werden we door de Japanners ook meteen op een studiemodel voor een Coupé-Cabriolet getrakteerd. Het definitieve productiemodel heeft twee jaar op zich laten wachten, maar het is dan ook geen klein bier om zo’n kanteldak in te werken. Om voldoende ruimte te creëren wordt de koets van de Micra C+C 9cm langer. Het dak vouwt in twee panelen onder de kofferklep. Vaste panelen, die dankzij de know-how van strategische partner Renault, op de beugels na zijn uitgevoerd in glas. Binnen het segment van de kleine Coupé-Cabrio’s, met Peugeot’s 206 CC en Opel’s Tigra TwinTop als concurrenten, is dat een primeur.

Onder de kap horen twee volwaardige zitplaatsen en twee piepkleine noodzitjes Őrealistisch bekeken enkel geschikt voor bagage- tot de inrichting. Dat de open Micra langer is, laat zich merken aan de bagageruimte in gesloten toestand. Die bedraagt 221l; een topwaarde.

De motorenwaaier zal bestaan uit 2 benzinekrachtbronnen; een 1.4 met 88pk en een 110pk sterke 1.6. Die laatste komt ook onder de kap van de sportieve Micra 160 SR, maar de CC presteert omwille van het hoge gewicht wat minder. In september zal Nissans nieuwste creatie getoond worden op het Autosalon van Frankfurt.