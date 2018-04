Alles over de nieuwe Opel Zafira

Door: BV

I

n 1999 lanceerde Opel als eerde Duitse constructeur een compacte monovolume. Die had meteen wat voor op de concurrentie want het model beschikte over een volledig wegklapbare derde zetelrij. Beiden eigenschappen die beslissend waren voor het succes. Tot op heden rolden 1,4 miljoen Zafira’s van de band. Deze tweede generatie zal z’n carrière starten in september. Met meer dynamisme en meer ruimte wil het merk met de bliksemschicht de positie in het Őinmiddels felbevochten- segment vrijwaren.

Bij de nieuweling horen volgende afmetingen; de lengte bedraagt voortaan 4.467mm, de Zafira is 2.026mm breed en inclusief dakrail 1645mm hoog. De draaicirkel tussen muren bedraagt 11,50m. De Zafira II erft het onderstel van de Astra en beschikt over een wielbasis van 2.703mm. Door de extra ruimte tussen de assen, neemt het plaatsaanbod binnenin toe. Om die ruimte ook beter te kunnen benutten, is er voortaan een verbeterd Flex-7-systeem. Het in de vloer laten verdwijnen van een zitplaats vergt minder spierkracht, gaat in een soepeler beweging en neemt minder tijd in beslag. Het maximale laadvolume neemt met 120l toe ten opzichte van de eerste generatie. Voortaan kan je tot 1.820l laden. In de configuratie met vijf zitplaatsen heb je 645l bagageruimte (+45l). Met zeven personen aan boord slinkt de laadcapaciteit naar 140l. Opbergvakjes zijn er bij de vleet; afhankelijk van het uitrustingsniveau kan het aantal op lopen tot 30, inclusief een dakconsole in combinatie met glazen dakpanelen. De aankleding van het interieur volgt de vormtaal van de Astra; de materialen zijn een stuk degelijker dan voorheen en de vlakken zijn scherp afgelijnd. Om extra ruimte te creëren staat de versnellingspook voortaan hoger en is er een in de middenconsole geïntegreerde u-vormige handrem.

Bij de motoren bestaat het aanbod van meet af aan uit vier benzineversies en drie diesels. Het vermogen varieert daarbij van 100 tot 200pk. De instap-benzine is een 105pk en 150Nm sterke 1.6l die wordt gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Die accelereert in 14,3 tellen naar 100km/u en haalt indien nodig 176km/u. Een 1.8l levert 140pk en 175Nm. Ook die wordt gekoppeld aan een vijfbak. De sprint wordt afgehaspeld in 11,5 seconden en de top bedraagt 197km/u. Een stap hoger op de benzineladder staat een direct ingespoten 2.2 die de Zafira dankzij 150pk, 215Nm en een handgeroerde bak met zes verhoudingen 200km/u snel maakt. De spurt naar 100 is in 10,6 tellen achter de rug. Helemaal bovenaan het aanbod prijkt voorlopig een 2.0 Turbo. Die is 200 paarden en 262Nm rijk en sleurt de monovolume in 9 seconden naar 100km/u. Pas bij 225km/u houdt deze versie het voor bekeken.

De talrijke dieselrijders kunnen in het aanbod kiezen uit drie vermogensversies de direct ingespoten 1.9l CDTI. In opgaande lijn zijn die goed voor 100pk en 260Nm, 120pk en 280Nm en 150pk en 320Nm. Ze worden allen standaard gecombineerd met een zesbak. De overeenkomstige sprintcijfers zijn 14,1, 12,2 en 10,4 seconden. De topsnelheid bedraagt respectievelijk 174, 186 en 202km/u.

Nog voor de winter voegt Opel een OPC-versie aan het aanbod toe. Die wordt aangedreven door een 240pk sterke 2.0 Turbo-benzinemotor. Dat wordt de meest dynamische in Europa gebouwde monovolume; 100km/u is na 7,8 seconden van de wijzerplaat af te lezen. Deze topversie haalt 231km/u.

Opel groepeert de veiligheidsvoorzieningen in het SAFETEC-systeem. Dat omvat het ABS met remkrachtverdeler en noodremhulp, frontale en zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags het Pedal Release Systeem (dat verhindert dat de pedalen bij een aanrijding verwondingen veroorzaken), bandendrukcontrole en stabiliteitscontrole. Ook steeds aanwezig zijn ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes op de tweede zitrij, actieve hoofdsteunen vooraan en driepuntsgordels op alle zitplaatsen.